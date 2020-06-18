Emre Bol: Max Kruse'nin yaptığı hainliktir
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'de Max Kruse gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Max Kruse'nin yaptığı hainliktir. Ne verdin ne aldın, bir şey de yapmadın hadi sana güle güle!" ifadelerini kullandı.
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