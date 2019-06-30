Emre Bol'dan Aziz Yıldırım'a özel beste
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım için yaptığı besteyi Son Sayfa programında söyledi.
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