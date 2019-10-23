Emre Bol'dan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e sert sözler

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTTİN DE NE YAPTIN FATİH HOCA?

"Fatih Terim geçen sezon şampiyonluk kutlamasına Şampiyonlar Ligi müziğyle sahneye çıktı ve "Şampiyonlar Ligi'de hayallerim var" diye açıklama yaptı. Real Madrid maçından sonra ise "UEFA bizim kolumuzu kanadımızı kırdı. Transfer yasağımız var, istediğimiz transferleri yapamıyoruz. O zaman bizi de Şampiyonlar Ligi'ne almasınlar" dedi. Zaten gittin de ne yaptın Fatih Hoca? Basın toplantısında konuyu dağıtmaktan başka bir şey yapmadı. Abdurrahim Albayrak da aynı şekilde. Sanki biz başka bir maç seyrettik, sanki Galatasaray farklı bir durumda ve bize başka bir şeyler anlatıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Önce sen Şampiyonlar Ligi'nde neden gol atamadığının hesabını ver."

"3 sene önce Şenol Güneş Beşiktaş'ın başındayken Beşiktaş'ın transfer yasağı yok muydu? UEFA kısıtlamaları yok muydu? Şenol Hoca ağlamadan sızlanmadan gruptan namağlup çıktı. Yapınca 'Ben yaptım kral benim' yapamayınca 'Yan etkiler var'. Devamlı bahane üretiliyor."

FATİH HOCA HATA YAPMAZ, HEP BAŞKALARI SUÇLUDUR

"Abdurrahim Albayrak da '1 milyarlık takımla oynadık' dedi. Sen kaç milyarlık takımsın, ligde kaç milyarlık takımlarla oynuyorsun? Sivasspor'un bütçesi nedir, senin bütçen nedir? Sivas 10 kişi kalmasaydı darmadağın edecekti Galatasaray'ı. Bütçe hesabı yaparken ligde de yap o zaman. Şu rezil durumdaki Real Madrid kalende 25 tane pozisyon buldu. Sen hala kaçırdığın iki golden bahsediyorsun. İnsanlar aptal değil. Herkes o maçı seyretti. İnsanlar neler yaşandığını görüyor, sen başka telden çalıyorsun. Galatasaray doğru kullanıldığı takdirde iyi bir takım ama Fatih Terim'i öyle bir yapmışlar ki Fatih Hoca padişahımız efendimiz asla hata yapmaz, hep başka birileri suçludur."