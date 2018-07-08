Emre Bol: "Volkan Demirel salı günü İsviçre uçağında olur"
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    Emre Bol: "Volkan Demirel salı günü İsviçre uçağında olur"

    A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Volkan Demirel'in salı gün Fenerbahçe'nin İsviçre kampına geleceğini söyledi.

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    08 Temmuz 2018, Pazar
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