Emre Bol: "Volkan Demirel salı günü İsviçre uçağında olur"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Volkan Demirel'in salı gün Fenerbahçe'nin İsviçre kampına geleceğini söyledi.
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