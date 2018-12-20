Emre Bol: Volkan Demirel olsaydı Fenerbahçe 4-5 sıra yukarıda olurdu
A Spor yorumcusu Emre Bol, A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bol," Volkan Demirel olsaydı Fenerbahçe 4-5 sıra yukarıda olurdu" yorumunu yaptı.
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