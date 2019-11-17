Emre Bol: Şimdi Milli Takım'ı eleştirme zamanı değil
Tecrübeli yorumcu Emre Bol, A Spor'da katıldığı Son sayfa programında A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı ivmeyi değerlendirdi. Alınan başarılı sonuçlar sonrası takımın iyi bir gidişat çizdiğini belirten Bol, şu anda milli takımı ve Şenol Güneş'i eleştirmenin doğru olmadığını ifade etti ve "Milli Takım futbolcularını ve teknik direktörünü eleştirecek bir dönemde değiliz. Şenol Güneş ve Milli Takım'a övgü dolu sözler söylememiz gerekiyor" dedi.
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