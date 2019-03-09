Emre Bol: "Şenol Güneş'in Fenerbahçe fobisi var"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında "Şenol Güneş ister kabul etsin ister etmesin, içinde bir Fenerbahçe fobisi var." dedi.
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