Emre Bol: Şenol Güneş Fatih Terim'den daha iyi teknik direktördür
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında "Şenol Güneş'i Mustafa Denizli ve Fatih Terim'den ayrı bir yere koyuyorum. Şenol Güneş Türkiye'nin en iyi teknik direktörüdür. Çünkü her gittiği takımda başarılara ulaştırdı." dedi.
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