Emre Bol: Şampiyonluk yarışındaki en kötü futbolu Galatasaray oynuyor
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Galatasaray'ın çok güzel fikstürü var. O fikstürün avantajını şu anda kullanıyor ama Kasımpaşa maçından itibaren Galatasaray'ın gerçek kalibresini göreceğiz. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar içinde en kötü futbolu Galatasaray oynuyor." dedi.
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