Tecrübeli spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında çıkacağı zorlu maç öncesi A Spor mikrofonuna konuştu. "Eski oyuncu - yeni oyuncu ayrımının yapılmaması lazım" diyen Emre Bol, "Soldado neden yok anlamıyorum. Tek bacakla oynasa Frey'den daha iyi oynar" dedi. Alper Potuk hakkında da konuşan Bol, kadroya alınmayan oyuncuya "Bugün buraya getirilmedin, yarın öbür gün seni Samandıra'ya da sokmayacaklar. Yeniden göze girmen lazım" sözleriyle nasihate bulundu.