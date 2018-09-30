Emre Bol: "Samandıra'ya sokmayacaklar"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Emre Bol: "Samandıra'ya sokmayacaklar"

    Tecrübeli spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında çıkacağı zorlu maç öncesi A Spor mikrofonuna konuştu. "Eski oyuncu - yeni oyuncu ayrımının yapılmaması lazım" diyen Emre Bol, "Soldado neden yok anlamıyorum. Tek bacakla oynasa Frey'den daha iyi oynar" dedi. Alper Potuk hakkında da konuşan Bol, kadroya alınmayan oyuncuya "Bugün buraya getirilmedin, yarın öbür gün seni Samandıra'ya da sokmayacaklar. Yeniden göze girmen lazım" sözleriyle nasihate bulundu.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    30 Eylül 2018, Pazar
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN