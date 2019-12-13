Emre Bol: Okan Buruk için Galatasaray yolu açılmıştır
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı son dakikalarda attığı golle devirerek bir üst tura çıkmasından sonra A Spor yorumcusu Emre Bol Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu. Bol, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk için Galatasaray yolunun açıldığını söyledi.
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