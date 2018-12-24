Emre Bol: Burak Yılmaz o parmakları adama yedirirler

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündeminde değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Fenerbahçe Burak'ın golüyle de şampiyon olmasın. Fenerbahçe Burak'ın golüyle de düşme potasından kurtulmasın. Fenerbahçe Burak'ın golüyle de Avrupa'ya gitmesin. Fenerbahçe'ye Burak'ın bir faydası olmasın kardeşim, istemiyorum. Beşiktaş alsın turşusunu kursun. Görüyor musun fotoğrafı... O parmakları adama yedirirler. Şimdi Fenerbahçe'nin kapısında dolaşırsın ama giremezsin. Yaptığın hareketlere ettiğin sözlere dikkat edeceksin. Öyle kolay değil bu işler. Bir kere ekmek yediğin kapıya böyle bir şey yapılır mı? Ekmek yedin sen Fenerbahçe'den utanmaz adam" ifadelerini kullandı.