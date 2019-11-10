Emre Bol: İkinci yarıdaki Galatasaray ligden düşer

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:

Sadece gazla bu işler olmaz. Fatih Hoca'nın teknik direktörlük kariyerini bir kenara atıp özellikle yerli oyunculara gaz verip sahaya çıkardığı oldu. Yine Fatih Hoca yerliye dönüş yaptı. İlk yarıdaki Galatasaray orta sıra takımı, bir Anadolu takımı. İkinci yarıdaki Galatasaray ligden düşer.