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Emre Bol: İkinci yarıdaki Galatasaray ligden düşer

Serkan Korkmaz'ın sunduğu Takım Oyunu'na Reha Kapsal, Erman Toroğlu, Emre Bol ve Levent Tüzemen konuk oldu. Yorumcular, Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. Emre Bol, "İlk yarıdaki Galatasaray orta sıra takımı, ikinci yarıdaki Galatasaray ligden düşer" dedi.

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:

Sadece gazla bu işler olmaz. Fatih Hoca'nın teknik direktörlük kariyerini bir kenara atıp özellikle yerli oyunculara gaz verip sahaya çıkardığı oldu. Yine Fatih Hoca yerliye dönüş yaptı. İlk yarıdaki Galatasaray orta sıra takımı, bir Anadolu takımı. İkinci yarıdaki Galatasaray ligden düşer.

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10 Kasım 2019 , Pazar
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