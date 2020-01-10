Emre Bol: Hem Ersun Yanal'ın hem Comolli'nin Falette transferinden haberi yok
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin transfer gündemi ile ilgili konuşan Bol, "Hem Ersun Yanal'ın hem Comolli'nin Falette transferinden haberi yok. Falette'yi başkan aldı" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları
- Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten Galatasaray hatırlatması! ''Geçen sene...''
- Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!
- Jose Mourinho'nun gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Flaş transfer...
- Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Yıldız isim kadroya alınmadı! Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi
- Bomba patlıyor! Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray’a
- Fenerbahçe'ye İngiltere'den transfer mesajı! Ferdi Kadıoğlu...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.