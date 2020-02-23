Emre Bol: Gustavo'nun yerine Tolgay Arslan oynayacak
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması öncesinde A Spor yorumcusu Emre Bol flaş bir haberi izleyicilere aktardı. Emre Bol, yaptığı açıklamada Tolgay Arslan'ın Galatasaray'a karşı ilk 11'de oynayacağını açıkladı.
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