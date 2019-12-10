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Emre Bol: Galatasaraylı futbolculardan ricam var; PSG'den 5-6 gol yemeyin

Ender Bilgin'in sunduğu Artı Futbol'a konuk olan ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynacağı maçı değerlendiren Emre Bol, Galatasaraylı futbolculardan ricasını dile getirdi.

Devler Ligi'nde sezonu Fransız ekibi Paris-Saint Germain karşısında kapatacak olan Galatasaray kafilesi mücadelenin oynanacağı kente ulaştı. Şampiyonlar Ligi'ne 5 maç sonunda toplayabildiği 2 puan ile veda eden sarı-kırmızılılarda hedef Avrupa Ligi.

Galatasaray'a Rumen hakem

Karşılaşma öncesi A Spor'da yayınlanan Artı Futbol'a konuk olan usta yorumcu Emre Bol'dan flaş bir yorum geldi. Bol Galatasaraylı futbolculardan bir ricada bulanarak 'Lütfen PSG'den 5-6 gol yemeyin' ifadelerini kullandı.

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10 Aralık 2019 , Salı
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