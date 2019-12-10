Emre Bol: Galatasaraylı futbolculardan ricam var; PSG'den 5-6 gol yemeyin

Devler Ligi'nde sezonu Fransız ekibi Paris-Saint Germain karşısında kapatacak olan Galatasaray kafilesi mücadelenin oynanacağı kente ulaştı. Şampiyonlar Ligi'ne 5 maç sonunda toplayabildiği 2 puan ile veda eden sarı-kırmızılılarda hedef Avrupa Ligi.

Karşılaşma öncesi A Spor'da yayınlanan Artı Futbol'a konuk olan usta yorumcu Emre Bol'dan flaş bir yorum geldi. Bol Galatasaraylı futbolculardan bir ricada bulanarak 'Lütfen PSG'den 5-6 gol yemeyin' ifadelerini kullandı.