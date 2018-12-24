Emre Bol: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim'dir
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündeminde değerlendirmelerde bulundu. Bol," Galatasaray'ın başkanına baktığımız zaman şu anda Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın basın sorumlusu Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın her şeyi Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.
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