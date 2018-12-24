Emre Bol: Galatasaray'ın Başkanı Fatih Terim'dir
Videoyu Daralt

Emre Bol: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim'dir

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündeminde değerlendirmelerde bulundu. Bol," Galatasaray'ın başkanına baktığımız zaman şu anda Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın basın sorumlusu Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın her şeyi Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
24 Aralık 2018, Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN