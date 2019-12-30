Emre Bol: Galatasaray'ı takım haline getiremeyen Fatih Terim'dir
Kerem Canbulat'ın sunduğu Son Sayfa'ya konuk olan A Spor'un başarılı yorumcusu Emre Bol, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu. Bol, "Galatasaray'ı takım haline getiremeyen Fatih Terim'dir" dedi.
Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray'a boş oyuncuların transfer edildiği konuşuluyor ancak Falcao, Seri ve Nzonzi'nin Avrupa piyasasında ismi olan değerli oyuncular olduğunu görüyoruz. Neden bu oyuncuları harmanlama konusunda sıkıntılar yaşayan Fatih Terim'e bir şey söylenmiyor? Özellikle Galatasaray medyasında Fatih Hoca eleştirilemez bir noktada. Yönetim sürekli Fatih Terim'e sil baştan takım mı yapacak? Galatasaray'ın takım haline gelmemesindeki sorumluyu ben Fatih Hoca olarak görüyorum. İsim isim baktığımız zaman Galatasaray'ın değerli bir kadrosu var. Bu kadro, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kuruldu. Galatasaray'ı takım haline getiremeyen baş sorumlu da Fatih Terim'dir."
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