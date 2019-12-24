Emre Bol: Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'i sevmiyor
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Fatih Terim öylesine bir korku imparatorlığu kurmuş ki futbolcular Fatih Hoca'yı sevmiyor. Fatih Hoca'dan korkar hale gelmişler." dedi.
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