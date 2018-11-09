Emre Bol: "Galatasaray taraftarı kulübedeki hocadan daha olgun"
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    Emre Bol: "Galatasaray taraftarı kulübedeki hocadan daha olgun"

    A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında "Galatasaray taraftarını kutluyorum. Bu kadar olaya rağmen sahaya giren bir tane bile taraftar olmadı. Taraftar, kulübedeki hocadan daha olgun" dedi.

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    09 Kasım 2018, Cuma
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