Emre Bol: Fenerbahçe'nin kaybedecek vakti yok
A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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