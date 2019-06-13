Emre Bol: Fenerbahçe'nin Fejsa transferi zora girdi
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benfica'lı Fejsa ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. A Spor yorumcusu Emre Bol, transferin zora girdiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde Benfica'dan uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fejsa ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
A Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında Fejsa transferinin zor agirdiğini duyurdu. Bol, Benfica başkanının transferin gerçekleşmesi için 8.5 milyon euro istediğini söyledi.
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