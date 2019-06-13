Emre Bol: Fenerbahçe'nin Fejsa transferi zora girdi - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Emre Bol: Fenerbahçe'nin Fejsa transferi zora girdi

Emre Bol: Fenerbahçe'nin Fejsa transferi zora girdi

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benfica'lı Fejsa ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. A Spor yorumcusu Emre Bol, transferin zora girdiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde Benfica'dan uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fejsa ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

A Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında Fejsa transferinin zor agirdiğini duyurdu. Bol, Benfica başkanının transferin gerçekleşmesi için 8.5 milyon euro istediğini söyledi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
13 Haziran 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN