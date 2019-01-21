Emre Bol: Fenerbahçe'nin Adebayor ile ilgili ciddi bir girişimi var
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe'nin Adebayor ile ilgili ciddi bir girişimi var." ifadelerini kullandı.
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