Emre Bol: Fenerbahçe'nin Adebayor ile ilgili ciddi bir girişimi var
Videoyu Daralt

Emre Bol: Fenerbahçe'nin Adebayor ile ilgili ciddi bir girişimi var

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe'nin Adebayor ile ilgili ciddi bir girişimi var." ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
21 Ocak 2019, Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu
  • 1
  • 2


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN