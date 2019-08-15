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Emre Bol: Fenerbahçe Joe Hart ile ilgileniyor

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki İngiliz milli kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini söyledi. Deneyimli eldiven Burnley'de forma giyiyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transfer hedeflerine sessiz sedasız yürüyor. Sarı-lacivertli takımın ilgilendiği sürpriz kaleci ortaya çıktı.

A Spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında, sarı-lacivertli takımın İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini dile getirdi. Deneyimli file bekçisi Burnley'de forma giyiyor.

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15 Ağustos 2019 , Perşembe
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