Emre Bol: Fenerbahçe Joe Hart ile ilgileniyor
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki İngiliz milli kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini söyledi. Deneyimli eldiven Burnley'de forma giyiyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transfer hedeflerine sessiz sedasız yürüyor. Sarı-lacivertli takımın ilgilendiği sürpriz kaleci ortaya çıktı.
A Spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında, sarı-lacivertli takımın İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini dile getirdi. Deneyimli file bekçisi Burnley'de forma giyiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Kolarov'da flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu da yaptı
- Marsilya Başkanı'ndan Luiz Gustavo açıklaması
- Ndiaye'de sürpriz! Görüşmeler ilerledi
- Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor
- Comolli asıl bombayı sona bırakmış! Forvete süper 9 numara... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor
- Yılın transfer çalımı! Tek telefonla Florya'dan döndü
- Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.