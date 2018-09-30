Emre Bol: "Fenerbahçe için daha büyük bir facia olabilir mi?"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı. Bol, "Rizespor tribünleri 'Dört, dört' diye bağırdı. Fenerbahçe için bundan daha büyük bir facia olabilir mi?" dedi.
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