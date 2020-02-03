Emre Bol: Fenerbahçe, Galatasaray maçını kolay kazanır
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 5 maçlık fikstürünü değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin 5'te 5 yapacağını söyleyen Bol, en kolay galibiyetin Galatasaray karşısında alınacağını belirtti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe Falette'den sonra 2. transfer bombasını patlatıyor! İmza...
- İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi!
- Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte kasaya girecek rakam
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette ayrılıyor! İşte yeni takımı... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!
- Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu
- Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu mesajı!
- Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.