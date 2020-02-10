Emre Bol: Federasyonun içinde başka bir federasyon var
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "İşler tuhaf noktalara gidiyor. Özellikle hakem kararları kafamı çok karıştırıyor. Hakem camiasını içerisinde bir şeyler var. Nihat Özdemir'i çok uyardım. Federasyonun içerisinde başka bir federasyon var. " ifadelerini kullandı.
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