Emre Bol: F.Bahçe'nin durumu hiç iç açıcı değil
A Spor yorumcusu ve Fotomaç gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'de ekonomik durumun içler acısı bir halde olduğunu söyledi ve Ali Koç yönetiminin bu tablo karşısında adeta şok olduğunu ifade etti.
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