Emre Bol: F.Bahçe'nin durumu hiç iç açıcı değil – Fotomaç TV
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    Emre Bol: F.Bahçe'nin durumu hiç iç açıcı değil

    A Spor yorumcusu ve Fotomaç gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'de ekonomik durumun içler acısı bir halde olduğunu söyledi ve Ali Koç yönetiminin bu tablo karşısında adeta şok olduğunu ifade etti.

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    12 Haziran 2018, Salı
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