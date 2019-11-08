Emre Bol: Fatih Terim artık miadını doldurmuş bir teknik direktördür
A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bol, Real Madrid'e karşı alınan 6-0'lık tarihi yenilginin faturasının Fatih Terim'e kesilmesi gerektiğini dile getirdi.
A Spor yorumcusu Emre Bol Gün Ortası programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili yorumlarda bulundu.
İşte o ifadeler:
Bundan 5 sene önce Avrupa fatihi dediğin zaman akla Galatasaray geliyordu. Fakat Galatasaray ne hale düştü. Galatasaray kulübü Şampiyonlar Ligi'nde tek bir gol dahi aratamadı. 80 takım içerisinde gol atamayan tek takım. Olacak şey mi bu?
Fatih Terim artık miadını doldurmuş bir teknik direktör. Biraz eskide kalmış kendini yenileyememiş. Hala algılarla bir şeyleri çözebileceğini sanıyor fakat futbol artık sahada oynanıyor. Biliyorsunuz geçenlerde Fatih Hoca'nın bir açıklaması vardı, "Burası şampiyonlar ligi burada maçlar sahada oynanıyor". Bak Fatih Hoca çıktı sahaya nasıl oynadığını görüyoruz.
Fatih Hoca'nın yerinde Tudor olsa? Doğramışlardı şu anda. Geçmişle yaşamayacağız artık. Geçmişte başarılar kazanmıştır o başka bir şey. Galatasaray'ın önüne bakma zamanı gelmiştir. Fatih Hoca artık kredisini tüketmek üzere. Galatasaray'ın Gaziantep ile bir maçı var. bu maçta alınacak kötü bir sonuç, Fatih Hoca için sonun başlangıcı olur.
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