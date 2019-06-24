Emre Bol: "Ersun Hocam şu gençleri oynat da bir görelim" | Video haber
Tecrübeli yorumcu Emre Bol, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı'nda Fenerbahçe'nin genç futbolculara şans vermesi gerektiğini, aksi takdirde ise kiralık gönderilmelerinin daha yararlı olacağını söyledi. Bol gençlerin durumunu değerlendirirken "Altınordu'dan iki tane oyuncu aldın, Barış ile Berke. Bu adamlar şöyle uçacaklar, böyle paralara satılacaklar dediniz. Şimdi nerede bu oyuncular? Sen geçen sene düşmemeye oynadın. Şampiyonluğa oynasan anlarım ama ona rağmen oynatmadın gençleri. Şu çocukları bir oynat, görelim. Ünal hoca şimdi Ferdi'yi istiyor. Oynatmayacaksan ver Ferdi'yi. Kiralık gönder. Oynatmayacaksan Trabzonspor'a kirala. Hem Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki buzlar da erir" yorumunda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Muriç'ten sonra bir düello daha!
- Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
- İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...
- Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!
- Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah
- Fenerbahçe'den ortalığı sallayacak transfer! Alex de Souza... Son dakika haberleri
- Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!
- Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.