Emre Bol: "Ersun Hocam şu gençleri oynat da bir görelim" | Video haber - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
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Emre Bol: "Ersun Hocam şu gençleri oynat da bir görelim" | Video haber

Tecrübeli yorumcu Emre Bol, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı'nda Fenerbahçe'nin genç futbolculara şans vermesi gerektiğini, aksi takdirde ise kiralık gönderilmelerinin daha yararlı olacağını söyledi. Bol gençlerin durumunu değerlendirirken "Altınordu'dan iki tane oyuncu aldın, Barış ile Berke. Bu adamlar şöyle uçacaklar, böyle paralara satılacaklar dediniz. Şimdi nerede bu oyuncular? Sen geçen sene düşmemeye oynadın. Şampiyonluğa oynasan anlarım ama ona rağmen oynatmadın gençleri. Şu çocukları bir oynat, görelim. Ünal hoca şimdi Ferdi'yi istiyor. Oynatmayacaksan ver Ferdi'yi. Kiralık gönder. Oynatmayacaksan Trabzonspor'a kirala. Hem Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki buzlar da erir" yorumunda bulundu.

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24 Haziran 2019 , Pazartesi
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