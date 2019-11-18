Emre Bol: "Eleştiri yapmak için eleştiri yapanlar var"
Son Sayfa'da Kerem Canbulat'ın konukları Emre Bol, Ender Alkan ve Haldun Domaç oldu. Bol, Şenol Güneş'e yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyledi.
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