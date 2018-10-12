Emre Bol: Comolli'nin çirkin bir tarzı olduğu söyleniyor
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında değerlendirmelerde bulundu. Bol," Comolli'nin çirkin bir tarzı olduğu söyleniyor" yorumunu yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next