Emre Bol: Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye gelmemesi için elimden gelen her şeyi yaparım
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Emre Bol: Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye gelmemesi için elimden gelen her şeyi yaparım

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye gelmemesi için elimden gelen her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.

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21 Aralık 2018, Cuma
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