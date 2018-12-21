Emre Bol: Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye gelmemesi için elimden gelen her şeyi yaparım
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye gelmemesi için elimden gelen her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.
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