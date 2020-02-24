Emre Bol: Bu kara leke Ersun Yanal'ın hayatı boyunca üzerinde kalacak
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kadro tercihleriyle ilgili konuşan Bol, "Ersun Hoca, sen bu 21 yıllık geleneğin, bu Kadıköy'de yenilmezlik serisini bitirdin ve bu kara leke hayatın boyunca üzerinde kalacaktır." dedi.
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