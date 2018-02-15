A Spor yorumcuları Emre Bol ve Turgay Demir, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih mücadelesini değerlendirdi.

Emre Bol, "Futbolda her şey var ama Beşiktaş'ın Bayern'i elemesi diye bir şey yok" ifadelerini kullanırken, Turgay Demir ise "Arkadaşlar yazın kenara Beşiktaş, Bayern'i yenecek" dedi.