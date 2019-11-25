Emre Bol: Beşiktaş Lens ile yolları kesin olarak ayıracak
A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Beşitkaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Beşiktaş devre arası Lens ile yolları kesin olarak ayıracak." ifadelerini kullandı.
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