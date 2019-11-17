Emre Bol: "Benim gözümde en değerli hoca Ünal Karaman"
Son Sayfa'da Kerem Canbulat'ın konuğu olan A Spor'un başarılı yorumcusu Emre Bol, Süper Lig'de, elindeki kadrodan en iyi verimi alan teknik direktörün Ünal Karaman olduğunu söyledi.
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