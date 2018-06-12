Emre Bol: Aykut Kocaman'la yolları ayırın...
A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında konuşan Emre Bol, Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la ilgili kararı en kısa sürede vermesi gerektiğini söyledi ve "Aykut Kocaman gibi beklentileri olan bir adama bu muameleyi hoş bulmuyorum" dedi.
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