Emre Bol: Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
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