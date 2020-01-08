Emre Bol: "Arda Turan benim dediğimi yapsın Cengiz geri vites yapar"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların Arda Turan gündemine dair konuşan Bol, "Arda Turan, benim dediğimi yapsın Mustafa Cengiz geri vites yapar" ifadelerini kullandı.
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