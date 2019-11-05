Emre Bol: Altay Bayındır Fenerbahçe'yi yakacak!
A Spor yorumcusu Emre Bol Artı Futbol programında Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı eleştirdi. Bol, ''Altay Bayındır Fenerbahçe'yi yakacak" dedi.
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