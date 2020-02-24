Emre Bol: Ali Koç Bruno Labbadia ile görüştü

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe'de şöyle bir karar alındığını duydum: İlk yarının sonunda oynanan Çaykur Rizespor maçında puan kaybı yaşansaydı, Ersun Yanal ile yollar ayrılacaktı ve Rize maçından hemen önce 22-23 Aralık 2019 civarında Ataşehir'de Ali Koç, Bruno Labbadia ile bir görüşme gerçekleştirdi.