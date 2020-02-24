Emre Bol: Ali Koç Bruno Labbadia ile görüştü
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisini 3-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Bol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2019'un sonlarına doğru Alman teknik direktör Bruno Labbadia ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçe'de şöyle bir karar alındığını duydum: İlk yarının sonunda oynanan Çaykur Rizespor maçında puan kaybı yaşansaydı, Ersun Yanal ile yollar ayrılacaktı ve Rize maçından hemen önce 22-23 Aralık 2019 civarında Ataşehir'de Ali Koç, Bruno Labbadia ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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