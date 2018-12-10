Emre Bol: "Ali Başkan bu Comolli seni yiyecek ya da sen Comolli'yi yiyeceksin"
Emre Bol, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirirken Comolli hakkında Ali Koç'a seslendi ve "Bak Ali Başkan, bu Comolli seni yiyecek ya da sen Comolli'yi yiyeceksin" dedi.
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