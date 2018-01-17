Emre Belözoğlu'ndan sert hareket!
3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Giresunspor'u 2-1 yense de kupadan elenen Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun rakibine yaptığı harekette kırmızı kart tartışması yaşandı.
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