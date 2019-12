Emre Belözoğlu'ndan Ferdi Kadıoğlu sözleri!

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:



İki tane deplasman beraberliğinden sonra, 4 puan kaybı gibi görünüyor. Seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk. İlk atakta gol yeme problemi olsa da seyircimizle bütünleşince kazandık. Bunu genele yaymak gerekiyor. Kaybettiğimiz puanlarda kaybedecek bir oyun oynamadık. Antalyaspor maçı dahil oyunu kazanabilecek bir 90 dakikaya yaydık. Bugün maça 1-0 mağlup başladık. Çevirmesini bildik. Her takım için çok zor bir deplasman burası. Takım seyirciyle birlikte enerjisini açığa çıkarıyor. Yolumuz daha uzun.



"FENERBAHÇE GEÇEN SENE KOLAY BİR SÜREÇ YAŞAMADI"

İki puan kazandık son 2 deplasmanda. Kayıp gibi görünse bile ben deplasmanda kaybetmemenin iyi olduğunu düşünüyorum. Yeni kurulan bir takım. Fenerbahçe geçen sene kolay bir süreç yaşamadı. Devre arasına kadar toplayabileceğimiz tüm puanları toplayıp ilerlemek istiyoruz. Bu güç bizde mevcut.



SAKATLIK MI YAŞADI?

Ufak bir ağrım var. İkinci yarı başında hissettim. Üzerine bir 10 dakika oynadım. Maça kadar 8-9 günlük bir süre var ve iyi bir sağlık ekibimiz var. Yetişirim diye düşünüyorum.



"ZOR BİR LİG"

Pozisyona girmeyi değerlendirme konusunu hoca daha iyi değerlendirecektir. Bundan daha iyisini yapabilecek güçte olduğumuzu bildiğimden bunları söyledim. Yoksa eksiklerimizi ve doğrularımızı söylemek hocalarımızın görevi. Zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum. Her takım bir oyun oynamaya çalışıyor. Oyun ve oyuncu kalitesi her takımda yaklaşmaya başladı. Biz önümüzdeki 9 puanın hepsine talibiz. Deplasmandaki kayıplar dahi ben her maçı kazanabileceğimizi hissettim.



FERDİ KADIOĞLU SÖZLERİ...

Ferdi çok yetenekli bir oyuncu. Genç oyuncular için bu süreler önemlidir. Biz de elimziden geldiğinde saha içi ve saha dışında destek olmaya çalışıyoruz. Bu tarz oyuncuları çok oynatıp kaybetmek var. Hocamız bu konularda tecrübeli bir isim. İnşallah Ferdi önümüzdeki senelerde daha büyük bir yıldız olarak ortaya çıkar. Biz de onun için elimizden geleni yapmaya hazırız.