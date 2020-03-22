Emre Belözoğlu'ndan erteleme yorumu
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, liglerin ertelenmesi kararın saygı duyduklarını söyledi. Teknik heyet tarafından 1 haftalık evde çalışma programı belirlediğini söyleyen Belözoğlu, "Antrenmanlarımız video sistemi eşliğinde takip edilecek." dedi.
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