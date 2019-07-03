Emre Belözoğlu: Yuvama geri döndüm | Video haber
Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra dönen Emre Belözoğlu, Türkiye'nin en büyük camiasına yeniden geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
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