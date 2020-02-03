Emre Belözoğlu Mikel'e ırkçı söylemde bulundu mu? Canlı yayında açıkladı!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Emre Belözoğlu'nun Obi Mikel'e ırkçı söylemde bulunduğu iddialarını değerlendirdi. Bol, "Emre Belözoğlu, Obi Mikel'e ırkçı söylemde bulunmadığını ve küfür etmediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
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