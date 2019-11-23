Emre Belözoğlu: Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmeliyiz
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yeneceklerinden şüphesi olmadığını belirtti.
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi.
Ligde 11. hafta sonunda 2. sırada olduklarını hatırlatan Emre'nin, "Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan şüphem yok." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
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