Emre Belözoğlu hedefini belirledi!
Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu, çalışmalarına başladı. Belözoğlu'nun önderliğinde sarı-lacivertli kulüpte ilk hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağıya çekmek.
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